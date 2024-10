Recherchés : monstres, squelettes et… bénévoles pour la Traverse de l’épouvante à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 7 octobre, le maire de Sainte-Julie a rappelé que la cinquième édition de la Traverse de l’épouvante se tiendra le samedi 26 octobre et que les bénévoles sont les bienvenus afin d’aider à donner plus de frissons aux participants.



De 17 h 30 à 21 h au parc Armand-Frappier, à l’arrière de l’aréna, les gens pourront visiter le Village fantôme du Far West sur un parcours illuminé de 500 mètres parsemé de personnages à la fois inquiétants et amusants. La Zone frayeurs et frissons quant à elle sera toutefois réservée aux plus braves et celle-ci aura pour thème La tente contaminée.



Plusieurs postes de bénévoles sont disponibles pour rendre l’expérience encore plus agréable, que ce soit au montage et au démontage de décor, au maquillage, comme préposés aux entrées et au stationnement, bénévoles costumés ainsi qu’à la distribution de breuvage. Les citoyens qui souhaitent participer comme bénévoles sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site Web de la Ville.



L’événement est gratuit, ne nécessite aucune inscription et il se tiendra beau temps, mauvais temps. Et, tradition d’Halloween oblige, les participants recevront des bonbons lors du parcours.