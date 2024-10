Né avec une malformation au coeur: Justin Fournier participera à l’Ironman Arizona

Né avec une malformation au cœur, Justin Fournier s’apprête à participer à la course Ironman, en Arizona, le 17 novembre. Il veut amasser des fonds pour l’Hôpital Sainte-Justine qui l’a soigné dès sa naissance. «C’est plus qu’un défi sportif pour moi, c’est un symbole de la force et de la résilience que j’ai pu développer grâce à l’incroyable équipe médicale», illustre le Bouchervillois âgé de 21 ans.

Justin est né avec une tétralogie de Fallot. Cette malformation cardiaque a été corrigée à l’âge de 9 mois à la suite d’une opération à coeur ouvert pratiquée à l’Hôpital Sainte-Justine.

Justin a été suivi par l’équipe médicale jusqu’à ses 18 ans.

«En 2019, j’ai eu la grande chance de bénéficier de l’implantation d’une valve pulmonaire végétale, appelée valve Venus. J’étais le premier patient à Sainte-Justine à recevoir cette valve, et depuis cette intervention, ma santé s’est grandement améliorée», révèle Justin.

Un an après avoir appris à faire de la natation, du vélo et de la course sur longue distance, Justin s’apprête à réaliser le triathlon. Il veut parcourir 180 km à vélo, 42 km en course à pied et 3,8 km à la nage.

«J’ai décidé de lancer une collecte de fonds pour le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine afin de remercier l’équipe médicale pour tout ce qu’elle a fait pour moi, et pour aider d’autres enfants à recevoir les soins dont ils ont besoin», mentionne le diplômé collégial en architecture.

Cette année, Justin se consacre à l’entraînement pour réaliser cette grande épreuve d’endurance, et aussi à terminer une série de tableaux qui seront présentés lors de sa première exposition solo l’été prochain.

«J’essaie de suivre la philosophie du misogi. Cette année, par exemple, j’ai fait le chemin de Compostelle qui a énormément changé ma façon de voir le monde.»

Pour contribuer, il suffit de se rendre sur le site web Ironman pour Ste-Justine.