Longueuil: quatre parcs plus verts

Quatre parcs de Longueuil sont maintenant encore plus verts : près de 1500 végétaux y ont été plantés, à l’initiative de la Ville de Longueuil et des caisses Desjardins Pierre-Boucher, du Vieux-Longueuil et Charles-LeMoyne au cours des derniers mois. Les citoyens ont aussi pu prendre part à la distribution de 400 arbres fruitiers et feuillus.

Un projet de microforêt au parc Le Moyne, deux forêts nourricières incluant végétaux et fruits comestibles dans les parcs Adrien-Gamache et Bariteau ainsi qu’un jardin pour pollinisateurs au parc de l’Église ont été réalisés grâce à une contribution financière de 105 000$ des trois caisses Desjardins et grâce aux organismes Arbre-Évolution et Société d’agriculture urbaine de Longueuil.

Ces initiatives «visent également à implanter graduellement l’agriculture urbaine sur le territoire et permettre de tester de nouvelles méthodes d’aménagement innovantes qui pourraient être reproduites dans le futur», expose la Ville.

En 2023, la Ville et les Caisses Desjardins Pierre-Boucher, du Vieux-Longueuil et Charles-LeMoyne ont convenu d’une entente de contribution financière pouvant aller jusqu’à un million de dollars sur cinq ans pour des projets de verdissement.

«C’est exactement le genre de partenariat que nous souhaitons voir se multiplier dans les années à venir afin de soutenir l’ambitieux Plan de verdissement sur lequel nous travaillons, un outil puissant et indispensable pour améliorer nos milieux de vie et pour faire face aux changements climatiques», a affirmé la mairesse Catherine Fournier.