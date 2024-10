Tout le monde à bord du train fantôme!

Un phénomène curieux se produit au musée Exporail de Saint-Constant alors qu’à l’approche de l’Halloween, l’endroit est envahi par les fantômes, squelettes, chauves-souris et autres araignées…



Tout au long du mois d’octobre, les braves qui oseront y aller malgré tout pourront déambuler dans les wagons transformés pour cette occasion bien spéciale et ils verront apparaître des personnages pour le moins hors de l’ordinaire. Ils pourront aussi monter à bord du train fantôme pour entendre l’histoire de la mort tragique d’un cheminot du 20e siècle, le tout dans une atmosphère sombre avec des allures de gares hantées. Des départs du train fantôme sont prévus les 19, 20, 26 et 27 octobre, mais il est possible toutefois qu’il ne revienne pas…



Le 31 octobre, les courageux seront invités cette fois à monter à bord de la caboose Napierville-Junction. Frissons garantis… Après avoir découvert la plus grande collection ferroviaire au Canada, les visiteurs peuvent agrémenter leur expérience d’une balade sur le chemin de fer miniature, dans le train de passagers ou encore dans le tramway qui seront également décorés pour l’occasion. D’autres activités comme la décoration de citrouilles ainsi qu’une chasse aux bonbons sont au programme.



Si vous désirez vraiment y aller, visitez le https://exporail.org/