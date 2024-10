La 3e voie sur l’A-20 sera ouverte en décembre à la hauteur de Sainte-Julie

Les travaux d’agrandissement sur l’autoroute 20 ont été entrepris dans le but de fluidifier la circulation dans ce secteur achalandé, mais le chantier qui a débuté en juin 2023 cause des ralentissements parfois exaspérants pour les conducteurs. En entrevue avec le journal La Relève, la ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a annoncé en primeur que la troisième voie sera ouverte dès décembre.



« On fait des travaux sur l’autoroute 20 en direction est, et à partir de décembre, la troisième voie qui est en construction va être ouverte sur 9 km. Ça va même dégager l’échangeur 20/30, ça va donner une chance, car on sait que ça congestionne tellement avec les travaux et même avant les travaux », a-t-elle déclaré, en précisant que cette portion ouverte irait environ jusqu’à la sortie 109. La ministre a ajouté que, l’année prochaine, la nouvelle portion des travaux sur environ 4 kilomètres jusqu’au pont Arthur-Branchaud sera ouverte par la suite.



Cette troisième voie rendra la circulation sur la 20 plus fluide et devrait même avoir des impacts à Sainte-Julie. Rappelons à ce sujet que, lors de l’assemblée publique du 11 juin, la question du trafic aux heures de pointe sur le chemin du Fer-à-Cheval avait été évoquée, en particulier à l’intersection du boulevard Nobel.



Le maire, Mario Lemay, avait expliqué qu’avec les travaux pour l’élargissement de l’A-20, on remarquait un trafic beaucoup plus dense dans ce secteur de Sainte-Julie qu’en 2023. On observait également une déviation du trafic à l’approche de l’intersection des autoroutes 30 et 20, qui est très achalandée. À cet endroit, les conducteurs « coupaient » plutôt par Saint-Bruno via le rang des 25 et arrivaient par le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie, ce qui accentuait la circulation dans la ville aux heures de pointe.