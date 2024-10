Le 1er octobre, le club de patinage de vitesse sur courte piste Les Fines Lames de Sainte-Julie soulignait son 45e anniversaire de fondation avec une certaine fierté puisqu’il compte en ses rangs deux médaillés olympiques, François et Charles Hamelin, qui lui ont permis d’avoir un rayonnement à travers le Canada et même plus loin encore.



La présidente de l’organisme qui compte maintenant plus de 100 patineurs, Catherine Goupil, a souligné l’apport de Sylvain Lirette qui l’a précédé au cours des dix dernières années. Pour souligner cet anniversaire, un nouveau logo a été dévoilé en présence de leurs plus grands ambassadeurs, François et Charles Hamelin, dont une des trois glaces de l’aréna a été nommée en leur honneur et celui de leur père, Yves, qui a longtemps été directeur du programme courte piste pour Patinage de vitesse Canada.



« Le club a pris naissance à la suite de la construction de l’aréna de Sainte-Julie en 1979 par Léon Thériault. Au départ, les bénévoles ont pu emprunter cinq paires de patins longues lames et un jig pour l’aiguisage des patins à la Fédération de patinage de vitesse », a déclaré la présidente à cette occasion.



« Quelques années ont passé depuis. Nous comptons maintenant un inventaire de plus de 80 paires de patins permettant aux jeunes, débutant et intermédiaire de Sainte-Julie et des environs de pratiquer ce merveilleux sport où l’esprit de famille et de camaraderie se crée bien que ce soit un sport individuel. »



« Aujourd’hui, nos patineurs sillonnent tous les niveaux du sport sur le circuit national ainsi que sur le circuit régional, inter-régional, provincial et élite. La relève au club est bien assurée », a conclu la présidente en soulignant l’implication de plusieurs bénévoles et athlètes de renommée « afin d’assurer non seulement le succès de notre club, mais aussi d’assurer la longévité de ses activités pour de nombreuses années à venir. Nous souhaitons un autre 45 ans aux Fines Lames de Sainte-Julie! ».