Les erreurs les plus fréquentes des nouveaux propriétaires d’animaux

En adoptant un animal, de nombreux nouveaux propriétaires font des erreurs qui peuvent affecter le bien-être de leur nouveau compagnon et rendre la cohabitation plus difficile. Voici les erreurs les plus courantes et comment les éviter.

1. Ne pas se renseigner suffisamment sur l’animal

Beaucoup de nouveaux propriétaires adoptent un animal sur un coup de cœur, sans se renseigner en profondeur sur ses besoins spécifiques. Chaque individu a des exigences particulières en matière de soins, d’exercice et de comportement.

Informez-vous sur l’animal qui vous intéresse et sachez prendre en compte vos propres limites.

2. Négliger la socialisation et l’éducation

Beaucoup de nouveaux propriétaires sous-estiment l’importance de la socialisation chez les jeunes animaux. Sans elle, un animal peut devenir craintif, agressif ou développer des comportements problématiques.

Dès le début, exposez votre compagnon à divers environnements, personnes et animaux, tout en les associant à des récompenses.

3. Sous-estimer le coût d’un animal de compagnie

Les coûts associés à un animal peuvent être élevés, notamment les soins vétérinaires, la nourriture, les jouets, et parfois même les frais de pension.

La solution est de préparer un budget et de considérer l’assurance santé pour animaux.

4. Sauter l’étape de la préparation de la maison

Une autre erreur fréquente est de ne pas préparer la maison pour l’arrivée du nouvel animal. Les animaux, en particulier lorsqu’ils sont jeunes, peuvent être curieux et abîmer accidentellement certaines fournitures.

Pensez à sécuriser votre maison en retirant tout objet dangereux, et investissez dans des accessoires essentiels comme des griffoirs et des jouets interactifs.

5. Ne pas établir de routine

Ne pas mettre en place un environnement structuré pour l’alimentation, les promenades ou les moments de jeu peut générer du stress et des comportements indésirables chez votre compagnon.

Établissez une routine dès le début, cela aidera à instaurer une relation harmonieuse et à réduire les comportements problématiques.

6. Récompenser les mauvais comportements sans s’en rendre compte

Les nouveaux propriétaires peuvent involontairement récompenser des comportements indésirables, comme répondre aux aboiements en donnant de l’attention ou en nourrissant un animal qui quémande à table.

Récompensez uniquement les comportements que vous souhaitez encourager et ignorez ceux que vous voulez éliminer.

7. Ignorer les signes de santé préoccupants

Il est facile de passer à côté des premiers signes d’une maladie chez un nouvel animal. Une perte d’appétit ou un comportement apathique peuvent être des signaux d’alerte.

Apprenez à observer votre animal et soyez attentif à tout changement soudain dans son comportement ou son état de santé. En cas de doute, consultez un vétérinaire.

8. Ne pas laisser assez de temps d’adaptation à l’animal

Après une adoption, il arrive parfois qu’un animal retourne au refuge, notamment car celui-ci est trop timide et reste caché ou bien car il ne s’entend pas avec l’autre animal de la maison.



Sachez être patient et donnez du temps à votre animal. Cela peut prendre plusieurs semaines avant qu’il soit complètement adapté à sa nouvelle vie.