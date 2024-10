Abattage des cerfs : le permis obtenu, l’opération confirmée cet automne

La Ville de Longueuil a obtenu le 4 octobre dernier le permis SEG (à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune) du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), en vue de son opération de contrôle des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand.



Le permis SEG obtenu est effectif jusqu’au 15 février 2025 et confirme également le tir de précision par arme à air comprimé comme méthode d’intervention.



L’obtention de ce permis complète ainsi les étapes administratives requises à la préparation de l’opération d’abattage des cerfs.



Par voie de communiqué, la Ville indique que les dates précises et les modalités ne seront pas communiquées à l’avance «afin de maximiser la sécurité et le bon déroulement des opérations».



Toutefois, dès la mise en branle de l’opération, les accès au parc seront entièrement sécurisés et temporairement interdits à la population. Un affichage spécifique à l’opération sera déployé à l’intérieur et aux pourtours du parc.



Selon les données du MELCCFP, en 2024, on retrouverait 114 cerfs sur cette zone d’une superficie de moins de 2 km carrés. La Ville souligne en outre que 52 cerfs morts ont été trouvés dans le secteur à proximité du parc Michel-Chartrand.



Rappelons que l’octroi d’un contrat à une firme de sécurité spécialisée, l’octroi d’un contrat à une entreprise de professionnels en gestion de la faune ainsi que la modification réglementaire régissant l’utilisation d’armes ont tous été entérinés par le conseil de la Ville de Longueuil au courant des derniers mois.





Longueuil estime que cette opération, d’abord proposée en 2020, est nécessaire afin de préserver l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand. Elle a toutefois reçu énormément d’opposition de la part de citoyens.