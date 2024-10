Un vote unanime du parlement canadien sur l’érosion des berges

Le 8 octobre, le combat du député de Xavier Barsalou-Duval pour freiner l’érosion des berges a franchi une étape qu’il juge encourageante alors qu’il y a eu un vote unanime à la Chambre des communes sur le rapport du Comité permanent des transports sur l’érosion de berges.



« Un vote unanime du parlement, c’est vraiment une belle victoire. On avait déjà les 12 membres du Comité permanent des transports, mais là, avec 325 députés, ça a pas mal plus de poids », a-t-il commenté au terme d’un débat de trois heures sur la question.



Le rapport Réduire l’impact de la navigation commerciale sur l’érosion des berges dans le corridor des Grands Lacs et du Saint-Laurent contient six recommandations. La première serait de rétablir un programme de protection des berges dans les secteurs du fleuve où l’érosion serait causée de façon significative par l’augmentation du trafic maritime.



Rappelons à ce sujet qu’en 1993, le gouvernement fédéral aurait abandonné l’entretien d’ouvrages de protection existants, se limitant à la construction de nouveaux projets jusqu’à l’abolition du programme en 1998.



« Le résultat du vote est clair, j’ai fait mon travail en menant avec succès l’étude en comité et en convainquant tous les députés qui siègent à Ottawa ; maintenant c’est au tour du gouvernement de faire son travail », a martelé le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères.