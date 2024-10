Près de 3 M$ pour un 4e réservoir de rétention à Varennes

La pluie record de 155 millimètres du 9 août a été de nouveau évoquée lors de l’assemblée publique du 7 octobre. Lors de cette séance, le conseil a donné son aval pour la construction d’un grand réservoir de rétention sanitaire au parc de la Commune et a décrété à cette fin des dépenses et un emprunt de 2 840 000 $.



En entrevue au journal La Relève au lendemain de ces pluie diluviennes, le maire avait mentionné que ce réservoir, qui servira à absorber le trop-plein de précipitations, devrait être construit au cours de l’année 2025. Lors de la période de question du 7 octobre, le maire Martin Damphousse a indiqué qu’il sera installé dans un secteur qui n’est pas fréquenté du parc de la Commune, soit entre l’entrée principale et les maisons qui bordent le parc.



« Malheureusement, on a encore trop de secteurs à Varennes où on a l’égout pluvial combiné avec l’égout sanitaire et, malheureusement, quand ça s’en va tout dans le sanitaire lorsqu’il y a de grandes pluies comme on a vécu exceptionnellement le 9 août, ces réservoirs se remplissent et, ce qu’on ne veut pas, c’est que ça déborde chez les résidents. Ça va être le quatrième réservoir qu’on va installer et ce réservoir-là était prévu avant les pluies du 9 août parce que c’était dans la planification de la meilleure gestion possible de nos infrastructures souterraines », a-t-il précisé.