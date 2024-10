Une nouvelle politique de la famille et des aînés à Boucherville

La Ville de Boucherville a lancé le 5 octobre dernier une nouvelle Politique de la famille et des aînés. Il s’agit d’une version modernisée issue de la fusion de la Politique de la famille et du plan d’action découlant de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA).

Cette politique est accompagnée d’un plan d’action (2024-2028) qui comporte près de 60 mesures articulées autour de 10 axes d’intervention : sécurité, transport, milieu de vie, espaces extérieurs et bâtiments, participation sociale, loisirs, respect et inclusion, communication, santé et services sociaux ainsi que réussite éducative.

Ces mesures ont pour but de guider la Ville et ses divers intervenants dans l’intégration du vieillissement actif, l’adoption de saines habitudes de vie et la création d’environnements favorables au développement des familles et des personnes aînés au cours des cinq années à venir.

Des consultations publiques ont été tenues durant le processus d’élaboration de la politique, et un comité de pilotage a été formé. Il était composé de citoyens, de représentants d’organismes œuvrant auprès d’enfants, d’adolescents et d’aînés, de représentants du secteur public, d’intervenants municipaux ainsi que des conseillers municipaux Isabelle Bleau, présidente de la commission des aînés et responsable des dossiers aînés, et François Desmarais, président du comité jeunesse et responsable des dossiers familles.

Un comité de suivi a aussi été mis sur pied afin de veiller au respect des engagements figurant au plan d’action.