Plusieurs défis pour le nouveau directeur général à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 7 octobre, le conseil a approuvé l’embauche de Joël Bélanger au poste de directeur général de la Ville de Varennes. Il entrera en fonction le 25 novembre et il entend relever plusieurs défis au sein de l’administration municipale.



Parmi les dossiers qu’il entend piloter, notons la revitalisation du centre-ville, l’adaptation aux changements climatique, la crise du logement et la continuité du développement économique des zones industrielles et commerciales.



M. Bélanger occupait récemment le poste de directeur général de la Municipalité de Marieville et auparavant à la Ville de La Prairie. Il a également travaillé comme directeur général de la Table des préfets et élus de la Couronne sud ainsi qu’à titre de conseiller aux politiques, finance et fiscalité à l’Union des municipalités du Québec (UMQ).



Il est également titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, d’une maîtrise en administration publique et d’un baccalauréat en science politique. « Sa vaste expertise en gestion de projets complexes, en optimisation des opérations municipales et en relations gouvernementales en fait un candidat idéal pour occuper ce poste », a déclaré par voie le communiqué le maire de Varennes, Martin Damphousse.