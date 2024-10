Sauver des vies: une pièce de théâtre qui insuffle de l’espoir

Pour la pièce Sauver des vies, signée par Pascale Renaud-Hébert et mise en scène par Karine Melançon, deux comédiens s’investissent de manière particulière en relevant le Défi têtes rasées. Une deuxième cause se greffe toutefois à la production, puisque la représentation du 8 novembre, à la salle Porteurs d’espoir de Sainte-Julie, sera jouée au profit de la Fondation Bec soufflé.



Les acteurs Catherine Papineau, Mylène Blanchette et Jean-François Paradis se feront raser les cheveux le 8 novembre.



Tous trois jouent dans cette production qui relate l’histoire d’une mère de famille atteinte du cancer, qui nie les symptômes de sa maladie pour épargner sa famille.



Pour sauver des vies est présentée au Café-Théâtre de Chambly, du 11 octobre au 2 novembre, avant de faire un saut à Sainte-Julie.



La Fondation Bec soufflé, basée à Longueuil, sensibilise la population à la vulnérabilité des personnes immunosupprimées face aux risques d’infections.