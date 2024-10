La couverture ambulancière bonifiée à Longueuil, Varennes et La Prairie

Un investissement d’un peu plus de 2 millions de dollars du gouvernement provincial permettra à Longueuil, Varennes et La Prairie d’ajouter des heures dédiées à la couverture ambulancière.



Dans le secteur Longueuil-Ouest, ce sont 3 650 heures qui sont ajoutées, soit 10 heures par jour. Pour Varennes et La Prairie, 2 920 ont été ajoutées, soit 8 heures par jour.



Selon le cabinet du ministre de la Santé, cette bonification vise à rendre les services préhospitaliers plus accessibles et efficaces.



Par exemple, en permettant entre autres aux techniciens ambulanciers paramédicaux d’intervenir directement auprès des patients afin d’éviter des transports à l’urgence et en réduisant le temps passé à l’hôpital par le personnel ambulancier.