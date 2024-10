Varennes: une conférence de Louise Harel sur Marguerite d’Youville

Passionnée d’histoire, l’ex-ministre Louise Harel donnera une conférence intitulée Marguerite d’Youville, une femme de notre temps à la Maison grise de Varennes, le dimanche 20 octobre, à 13 h 30.



Dans sa biographie intitulée Sans compromis, Louise Harel a avoué avoir une grande admiration pour quatre pionnières du Québec, soit Jeanne Mance, Marguerite Bourgeoys, Marguerite d’Youville et Marie de l’Incarnation. « J’ai une admiration sans bornes pour elles. On les a mises dans le formol, c’est épouvantable. On les a déposées dans un bel écrin de velours vieilli et mité. Quand j’étais enfant, chez les Sœurs de la congrégation de Notre-Dame, on ne m’a jamais parlé d’elles », est-il écrit dans le livre.



Née à Varennes le 15 octobre 1701, Marie-Marguerite d’Youville est la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, communément appelées Sœurs Grises, et administratrice de l’Hôpital général de Montréal. Elle est la première Canadienne à être canonisée, c’est-à-dire élevée au rang de sainte. Son grand-père, René Gaultier, fondateur de la ville de Varennes, avait été gouverneur de Trois-Rivières et son oncle était l’explorateur Pierre Gaultier de Varennes et de La Vérendrye.



« Nous sommes touchés lorsqu’une femme de la trempe de Louise Harel prend le micro pour parler de Marguerite d’Youville, une femme qui a marqué le XVIIIe siècle comme administratrice de l’Hôpital général et défenderesse des démunis », a déclaré l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique Sainte-Anne et du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville.



Il est à noter que le 20 octobre, le sanctuaire sera ouvert de 11 h à 16 h 30 après la messe liturgique à 10 h dans la basilique Sainte-Anne. La célébration sera précédée d’un concert de 20 minutes donné par l’organiste titulaire, Pierre Gadbois.