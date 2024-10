Lutins du père Noël recherchés à Sainte-Julie

Le Défilé de Noël de Sainte-Julie présentera sa 26e édition le 7 décembre prochain et le père Noël recherche déjà des petits lutins pour l’aider dans ses nombreuses tâches.



« Année après année, nous sommes fiers de constater l’ampleur du défilé de Noël et de voir les gens l’attendre autant impatiemment, a précisé par voie de communiqué la présidente du Défilé de Noël, Véronique McInnis. C’est le rendez-vous annuel qui, même après 25 ans, continue d’émerveiller le cœur des spectateurs, qu’ils soient petits ou grands. Cette année, on s’est donné le défi de continuer à les surprendre grâce à des nouveaux ajouts. »



La présidente a précisé que, parmi les nouveautés de cet événement familial, notons que le Village de Noël proposera un bar éphémère et une soirée dansante. Elle a souligné que le succès du Défilé de Noël repose sur le travail de plus de 300 bénévoles, que ce soit pour embellir les chars allégoriques, aider au bon fonctionnement sur le trajet ou répandre la magie des Fêtes lors du trajet.



L’organisation est donc à la recherche de bénévoles et les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site web au : https://www.defiledenoel.com/benevoles