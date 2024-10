Le tour du monde avant que les enfants ne perdent la vue : un documentaire de National Geographic sur une famille bouchervilloise

Lorsqu’elle a décidé de partir à la découverte des beautés du monde durant 15 mois, la famille Lemay-Pelletier ne se doutait pas qu’elle allait faire l’objet d’un documentaire, et encore moins du National Geographic, maintenant la propriété de Disney.

L’histoire de cette famille de Boucherville a fait le tour du monde.

Édith Lemay et Sébastien Pelletier sont les parents de quatre enfants, Mia, 13 ans, Léo, 11 ans, Colin, 9 ans, et Laurent, 7 ans. L’aînée et les deux plus jeunes sont atteints d’une rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui entraîne, au fil du temps, un déclin ou une perte de la vision.

Le conseiller en déficience visuelle de l’école de Mia suggère alors aux parents de remplir la mémoire visuelle de Mia en regardant des images dans des livres.

«Je me suis dit : ‘’je ne vais pas lui montrer un éléphant dans un livre, je vais l’emmener voir un vrai éléphant. Et je vais remplir sa mémoire visuelle avec les meilleures et les plus belles images possible», se souvient Mme Lemay.

La famille se lance dans un voyage épique à travers 15 pays. Elle part en mars 2022, sans itinéraire, et planifie au fur et à mesure. Elle commence en Namibie, en Zambie, puis en Tanzanie où elle voit des animaux dont la plupart des enfants n’ont entendu parler que dans les livres.

Mme Lemay documente leur périple dans un blogue et leur histoire attire rapidement l’attention de plusieurs médias à travers le monde. La famille participe même à l’émission Good Morning America.

C’est alors qu’une boîte de production la contacte pour réaliser un documentaire. «Quand on a signé, ce n’était pas avec Disney», raconte Mme Lemay.

«Dans ma tête, je me disais que personne ne verrait ça. Ça sera présenté dans une petite salle à Montréal. Mais que ce soit Disney, c’est pas mal plus gros qu’on s’imaginait. On est tellement contents que ce soit National Geographic.

On n’aurait pas pu souhaiter une meilleure maison pour le documentaire», poursuit-elle.

Dans la bulle

«Une de nos préoccupations était que trois adultes que tu ne connais pas viennent se joindre dans la bulle familiale pendant le voyage, mais ça super bien été», indique M. Pelletier.

«Ils sont venus à quatre reprises et la connexion avec l’équipe a été extraordinaire, ajoute Mme Lemay. C’était juste le fun. Les enfants étaient excités chaque fois.»

Les scènes ont été tournées en Équateur, en Malaisie et en Thaïlande.

Est-ce que les enfants réalisent l’ampleur de ce documentaire ? questionne La Relève lors de l’entrevue virtuelle.

«Lors du lancement au Festival du film à Telluride, au Colorado, les gens nous demandaient des autographes. Ils étaient un peu groupies, et ça prit tout le monde de court, mes enfants en premier», reconnait Mme Lemay.

«Mais ici, leur quotidien n’a pas changé», ajoute-t-elle.

Mia fréquente le collège Saint-Paul, à Varennes, et les trois autres enfants, l’école De La Broquerie, à Boucherville.

Au niveau de la vision, «ça va bien. La dégénérescence est lente», dit Mme Lemay.

Souvenirs

Ce que vous et vos enfants retiennent de ce voyage ? «Tellement de choses, on a appris beaucoup. Ils ont développé leur résilience, et nous, nos liens familiaux. On a vécu un beau bagage d’aventures ensemble. C’est précieux», conclut Mme Lemay.

«Ça été hyper riche autant pour nous que pour les enfants de rencontrer des gens de partout dans le monde et de partager nos différences», souligne M. Pelletier.

Liste de souhaits

Les enfants ont pu réaliser leur liste de souhaits, comme nager avec des dauphins (Mia); faire de la montgolfière en Cappadoce (Édith); dormir dans un train (Colin); randonner pendant des jours (Sébastien); faire du cheval en Mongolie (Mia); essayer le surf (Mia); visiter le site historique d’Angkor Vat (Sébastien); et manger une glace (Colin).

Le plus grand coup de cœur va au Népal, «pour les rencontres, la culture et les paysages», fait savoir la maman.

La famille a déjà une nouvelle destination en tête. «Voir les ours polaires à Churchill, au Manitoba», révèle M. Pelletier.



À voir et à lire

Le documentaire intitulé Blink réalisé par National Geographic Documentary Films en association avec MRC sortira en salle ce vendredi 4 octobre. Il sera disponible sur Disney+ ultérieurement.

Et quelques jours avant la sortie du film, Édith Lemay a publié un livre Plein les yeux : pour qu’ils gardent en mémoire la beauté du monde

