Lancement d’un recueil de haïkus posthume le 6 octobre à Varennes

La poète varennoise Isabelle Neveu nous a quitté le 23 octobre 2023, mais ses écrits sont toujours bien vivants grâce à son époux, Roland Tremblay, qui réalise maintenant le rêve que chérissait sa femme.



La sortie d’un recueil de haïkus de feu Isabelle Neveu, Je suis toujours là, se tiendra le dimanche 6 octobre à la bibliothèque municipale de Varennes, de 13 h à 16 h. Les gens pourront échanger avec son mari et partager un moment convivial dédié à la littérature et aux poèmes.



Plus de 250 haïkus sont mis en lumière dans ce recueil posthume. Isabelle Neveu se passionnait pour la poésie depuis une cinquantaine d’années. Ses textes ont été publiés dans les revues Ploc et Haïku Canada Review, alors qu’en 2013 et 2014, ses haïkus ont reçu des mentions honorables au 16e et 17e concours annuels de haïku du journal japonais Mainichi. Sa poésie a aussi été publiée dans La musique de l’âme en 2018 et Je vibre au tempo de… en 2020, aux Éditions mp tresart.