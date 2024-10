Donner une voix aux sans-abris le 18 octobre à Sainte-Julie

La 35e édition de La Nuit des sans-abris se tiendra un peu partout au Québec le vendredi 18 octobre sous le thème L’itinérance : 100 visages. En parallèle, cet événement se déroulera également sur le parvis de l’église à Sainte-Julie afin de sensibiliser la population aux réalités vécues par les personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir.



Pour une quatrième année, le Julievillois Mario Jean sera le porte-parole régional de cette nuit bien spéciale. Des personnes passeront la nuit dans la rue en signe de solidarité et ce sera aussi une occasion de donner une voix à ces gens, de démystifier les réalités autour de l’itinérance et de déconstruire les préjugés.



Dès 18 h à Sainte-Julie, les gens pourront rencontrer des organismes locaux, participer à une marche dans la ville, écouter les témoignages et les prises de paroles en plus d’entendre plusieurs prestations musicales. Les participants recevront une tasse réutilisable gratuite remplie de potage et l’affiche de la Nuit des sans-abris 2024.



L’événement à Sainte-Julie est organisé par plusieurs organismes communautaires de la MRC de Marguerite-D’Youville, dont la Maison de l’Entraide, le Centre de femmes Entre Ailes, les Maisons des jeunes de Sainte-Julie et de la région, ainsi que la Corporation de développement communautaire de Marguerite-D’Youville.



Pour en savoir plus, consulter la page Facebook :

https://www.facebook.com/nuitdessansabridemargueritedyouville