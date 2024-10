RandoLyme : une marche pour sensibiliser à la maladie de Lyme

L’Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML) lance la 2e édition de RandoLyme, un événement alliant amour de la nature et engagement social. Le 5 octobre, que vous soyez passionné de plein air ou simplement désireux de faire une différence, cette journée est l’occasion idéale pour soutenir la cause.

Cette année, RandoLyme s’adapte à tous les modes de participation. En présentiel au cœur du parc national des Îles-de-Boucherville ou en mode virtuel.

L’objectif est de sensibiliser et collecter des fonds pour lutter contre la maladie de Lyme.

Les fonds amassés servent au financement des programmes de l’AQML, qui milite pour l’amélioration de la prévention, du dépistage, du diagnostic, des traitements et du soutien à tous les stades de la maladie.

Inscription et informations

Il est encore temps de vous inscrire au www.randolyme.ca

Renseignements : Chantal Barabé, par courriel à info@aqml.ca.

À propos de l’Association québécoise de la maladie de Lyme

Pionnière dans la vulgarisation de la maladie de Lyme au Québec et dans l’accompagnement des personnes touchées, l’Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML) est un organisme à but non lucratif qui milite pour des services adéquats de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement et de soutien à tous les stades de la maladie.

Depuis plus de 10 ans, l’AQML se consacre à améliorer la vie des victimes de la maladie de Lyme et à influencer les politiques de santé publique au Québec. Elle représente les malades auprès des autorités médicales et des instances gouvernementales.