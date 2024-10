Occupation double Mexique: un nouveau candidat de Sainte-Julie se joint à l’aventure

De nouveaux visages vont faire leur apparition à l’émission Occupation double Mexique, dont Alex, un kinésiologue de 29 ans de Sainte-Julie qui adore le sport, mais qui espère tomber sur une perle rare dont l’intérêt pour le sport ne soit pas trop intense cependant…



En attendant d’en savoir plus sur le nouveau candidat, l’équipe de production a indiqué que : « Alex, fervent sportif d’hockey, de boxe, d’arts martiaux et d’entraînement, possède un grand sens de la communauté et de l’inclusion. Naturellement rassembleur et inclusif, son travail lui permet de taquiner ses pairs avec affection. Il recherche une conjointe épanouie, enthousiaste à l’idée de partager ses centres d’intérêt, et capable de simplifier les choses. S’inscrire à OD est pour lui une aventure et une véritable chance de tomber amoureux. »



Dans la vidéo de promotion, il a ajouté : « Le sport occupe vraiment une grande place dans ma vie, que ce soit le hockey, le baseball, je suis vraiment quelqu’un qui adore ça, c’est omniprésent dans ma vie. Je ne cherche pas nécessairement une fille qui va faire des marathons, au contraire, je pense que, honnêtement, ça me taperait un petit peu sur les nerfs. Si la fille est comme trop intense dans le sport, pour de vrai, je pense que je vais me tanner; à me réveiller le samedi matin à 6 heures : Enwèye, on vas-tu courir? Non, non merci », a-t-il avoué en riant.



« Si vraiment une fille arrive à me stresser, à me donner des petits pincements au cœur, là c’est vraiment le boute! Souvent dans ces situations-là, j’arrive comme pas à gérer, il faut que je m’assoie, il faut que je prenne un petit 5, 10 minutes pour respirer pis là, ok je vais me sentir à l’aise de lui parler, mais ça va me prendre un moment parce que souvent je me sens déstabilisé », a ajouté le Julievillois.



« Non, je ne m’en fous pas, je reste là. J’ai appris des techniques de respiration avec le temps pour gérer ça. Il faut que tu fasses ça simultanément en même temps que tu entretiens la conversation, fait que c’est pas tout le temps évident, mais ça se fait! », a lancé le nouveau concurrent qui va peut-être avoir besoin de ses techniques d’ici peu…



Rappelons que le couple gagnant d’OD remportera entre autres un chalet situé au Domaine Pine Hill d’une valeur de 450 000$.