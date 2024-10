Aide à la création de nouveaux services de garde éducatifs

Selon la MRC de Marguerite-D’Youville, la demande pour des places en garderie dans la région est grande et c’est pourquoi une aide financière de 7 500 $ est désormais offerte à toute personne désireuse d’ouvrir un service de garde éducatif subventionné en milieu familial.



La MRC doit composer avec un manque de responsables en milieu familial et c’est dans ce contexte qu’elle a mis en place un nouveau soutien monétaire de 4 000$, qui s’ajoute à l’aide financière de 3 500$ déjà offerte par le ministère de la Famille. Cette initiative est rendue possible grâce à la concertation de la MRC, la ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy, ainsi que les bureaux de coordonnateurs de la région.



Diverses initiatives verront également le jour pour promouvoir cette subvention, soit une campagne de recrutement, des formations en gestion offertes gratuitement et des activités de reconnaissance pour valoriser le rôle des responsables en services de garde.



« Créer de nouvelles garderies, c’est non seulement répondre aux besoins des familles, mais aussi permettre aux parents de rester actifs sur le marché du travail », a précisé par voie de communiqué le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Calixa-Lavallée, Daniel Plouffe.



« Je souhaite beaucoup de succès à cette excellente initiative et j’espère qu’elle en inspirera d’autres à faire de même », a renchéri la ministre de la Famille et députée de Verchères, Suzanne Roy.