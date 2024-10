Une nouvelle campagne de la MRC pour promouvoir l’achat local

La MRC de Marguerite-D’Youville s’est associée à la plateforme de sociofinancement québécoise La Ruche afin de promouvoir l’achat local dans la région.



Cette campagne se décline en deux temps, alors que c’était d’abord les entreprises qui étaient ciblées, car elles cherchent souvent des moyens de célébrer et de démontrer leur appréciation envers leurs employés et leurs partenaires commerciaux. Des offres exclusives étaient donc présentées dans ce sens et, depuis le 1er octobre, cette campagne est maintenant élargie à l’endroit du grand public.



Parmi les offres, il y a par exemple une visite en entreprise d’un barista de chez Mlle Café à Sainte-Julie pour 250$ (valeur de 350$); un vol de drone de chez Lanciault Photographie de Varennes pour 300$ (valeur de 350$); une dégustation de bière de chez Zone bières à Varennes pour 250$ (valeur de 350$).



Il y a aussi des offres de moins de 100$, soit une barre de son personnalisée à 63$ par Dowie Design (valeur de 95$); un panier cadeau de luxe de chez Zone bières à Varennes pour 60$ (valeur de 45$); une carte cadeau de 30$ de chez Mlle Café à Sainte-Julie pour 30$ (valeur de 20$); ou un coffret découverte à 55$ (valeur de 65$).



La MRC indique notamment que son objectif est de mettre de l’avant les produits et services locaux à travers une campagne de marketing afin d’attirer l’attention des consommateurs qui ne connaissent pas encore ces offres.