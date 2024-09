Record de participation au Triathlon-Duathlon de Boucherville

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville a réuni un nombre record de participants. 1 550 personnes ont couru, nagé et pédalé le 29 septembre dernier.

La 8e a attiré des athlètes provenant d’un peu partout au Québec, et de toutes les catégories, dont 292 Bouchervillois.

Une personne, Soleil Tremblay, d’Huberdeau, a même fait le parcours en fauteuil roulant.

Le maire Martel qui a instauré cet événement a indiqué que presque toutes les catégories de compétitions affichaient « complet », avec 350 athlètes de plus que l’an dernier.

Il a lui-même participé à l’événement dans la catégorie Olympique.

Il a de plus souligné que cette année, de nouveaux commanditaires se sont associés de sorte qu’une somme de 90 000 $, soit 15 000 $ de plus que l’an dernier, a pu être partagée à parts égales entre trois organismes de la Ville, soit le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier.

En huit ans, 529 000 $ ont ainsi été remis à ces trois organismes.