Les tiques restent actives jusqu’au premier gel

La Direction de santé publique de la Montérégie (DSPM) a rappelé sur sa page Facebook que les tiques restent actives au cours de l’automne et ce, jusqu’aux premiers gels. L’organisation a averti la population qu’il faut donc continuer d’être prudent.



La maladie de Lyme est causée par une bactérie qui se transmet par la piqûre d’une tique infectée. Selon la DSPM, c’est une maladie qui peut entraîner des conséquences telles que de l’arthrite ou des atteintes au système nerveux si elle n’est pas traitée à temps.



Une piqûre de tique peut survenir principalement dans les boisés, les forêts, les sous-bois, les arbustes et broussailles, les herbes hautes, les terrains non entretenus, ainsi que les jardins à proximité de boisés, d’arbustes, de broussailles ou de hautes herbes.



L’organisme souligne toutefois qu’il est facile de se protéger contre les piqûres de tiques et qu’il est important dans ce cas de porter des vêtements qui couvrent la peau; d’appliquer du chasse-moustiques contenant du DEET ou de l’icaridine; et d’examiner minutieusement son corps, ceux des enfants et des animaux de compagnie après l’activité.