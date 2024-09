De beaux endroits dans la région pour admirer les couleurs automnales

La Montérégie commence à revêtir ses couleurs d’automne alors que les feuillages passent progressivement du vert au jaune, puis au rouge. Divers événements et sites naturels de la région permettent aux amateurs de belle nature de profiter de ce phénomène annuel. En voici quelques-uns:



Festival des couleurs de Rigaud



Pour une 26e année, le Festival des couleurs de Rigaud attire des milliers de personnes à l’extrémité ouest de la Montérégie du 12 au 14 octobre, pour y découvrir les Sentiers de l’Escapade du Mont Rigaud, de même que les spectacles et activités présentées au parc Chartier-de-Lotbinière.



En plus des spectacles présentés quotidiennement, la Zone jeunesse, le Marché des saveurs, l’Espace artisans ainsi que l’aire de restauration composée de ‘’foodtrucks’’ en mettront plein la vue et le palais. Accessible via l’autoroute 40 ouest, sortie 12.



À Châteauguay



Du côté de Châteauguay, deux sites s’offrent aux amateurs de plein air à l’automne, l’île Saint-Bernard et le centre écologique Fernand-Seguin, où des activités pour tous les goûts sont proposées aux petits et aux grands par l’équipe d’Héritage Saint-Bernard.



Le centre écologique Fernand-Seguin offre une forêt de 65 hectares avec des essences d’arbres nobles et distinctives d’une grande valeur écologique. Ses cinq kilomètres de sentiers aménagés et son chalet d’accueil assurent aux randonneurs un moment de plein air de qualité en milieu urbain.

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Accès gratuit en tout temps.



Sur l’île Saint-Bernard, le refuge faunique Marguerite-D’Youville offre 8 kilomètres de sentiers traversant une variété d’écosystèmes qui abritent une faune et une flore remarquables. Marquant la fin de l’été, l’automne est le moment tout indiqué pour l’observation des animaux qui se préparent pour l’hiver, tels le Cerf de Virginie et les oiseaux migrateurs.



Des aires de pique-nique et de détente sont à la disposition des utilisateurs à travers les sentiers aménagés. Un espace dédié aux jeunes familles propose un parcours d’hébertisme (secteur Le Grillon). L’accès au refuge faunique se fait par le Pavillon de l’île, ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Tarification ($) en vigueur pour l’accès aux sentiers. Pour plus de détails sur les activités.



Boisé Du Tremblay à Longueuil



Avec une superficie couvrant plus de 260 hectares, le boisé Du Tremblay est le plus grand parc-nature de Longueuil. Ce milieu naturel unique dans la région abrite une flore et une faune variées, dont la rainette faux-grillon de l’ouest, une espèce ayant un statut précaire au Québec.



La Ville poursuit ses actions de mise en valeur du boisé grâce à l’aménagement de 2,5 km de sentiers, de 800 m de passerelles, de points d’observation qui permettent aux usagers de profiter et d’admirer ce milieu naturel exceptionnel et d’une halte de repos avec mobilier.