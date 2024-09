Un atelier pour jaser de climat à Boucherville

La Ville de Boucherville invite les citoyens à participer à un atelier gratuit de discussion sur les changements climatiques, organisé par le Centre d’écologie urbaine.

Cet atelier, qui se déroulera le 15 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 à la bibliothèque, sera une occasion de réunir des gens aux connaissances diverses et de discuter de tout ce qui peut préoccuper les citoyens face aux changements climatiques.



Quel que soit le niveau de sensibilisation ou de connaissance des citoyens sur les enjeux climatiques, tous sont les bienvenus. La participation de personnes peu ou pas intéressées est même encouragée, afin que tous les points de vue puissent être entendus.

Cet atelier interactif a pour objectif de sensibiliser et de mobiliser les participants autour de la crise climatique, de partager des informations sur les défis à venir et les actions à mener, tout en respectant les expériences individuelles. Les places étant limitées, il est conseillé de s’inscrire rapidement.



Le thème des changements climatiques peut susciter du découragement, de l’écoanxiété, de l’indifférence, et même des divergences d’opinions.

Le projet pilote Jasons climat souhaite aborder ces enjeux dans la bienveillance et l’ouverture, dans le but de démystifier certaines croyances ou barrières qui peuvent être des freins à l’action collective.

Centre d’écologie urbaine

Le Centre d’écologie urbaine est un organisme à but non lucratif dont l’objectif est d’aider les citoyens à exercer individuellement et collectivement leur droit à un environnement propre et durable.

Il collabore avec les municipalités de partout au Québec afin de répondre aux défis de la transition écologique.





Inscription et renseignements boucherville.ca/jasonsclimat