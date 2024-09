Après les Panaméricains, place aux Mondiaux pour le karatéka julievillois Louis-Félix Deschamps

Les dernières semaines ont été riches en émotions fortes pour le Julievillois Louis-Félix Deschamps et c’est avec joie qu’il prépare sa valise en vue des Championnats mondiaux de karaté cadet, junior et U21 qui se dérouleront en Italie, en octobre.



En août, l’athlète de 18 ans a pris part aux Championnats panaméricains qui se déroulaient à Sao Paulo au Brésil où il avait comme objectif d’être le premier élève de l’école Kazoku karaté de Sainte-Julie à franchir le premier tour en Combat et en Kata à cette importante compétition, ce qu’il a pu accomplir avec fierté.



À son retour, il a reçu une lettre confirmant qu’il sera le représentant canadien chez les U21 aux Championnats mondiaux de karaté qui se tiendront à Venise, du 9 au 13 octobre. « J’étais extrêmement content d’apprendre ça! Ce sera la plus grosse compétition à laquelle j’ai pris part jusqu’à présent », a lancé le jeune athlète.



En vue de ce grand défi, il a eu la chance d’avoir un entraînement il y a quelques jours avec un triple champion mondial et champion olympique de karaté, Steven Da Costa, afin de parfaire son apprentissage. « C’était très intense. Il m’a apporté des correctifs lors des exercices et il m’a rappelé l’importance de toujours se mettre en danger lors des combats. »



Et ce conseil semble avoir déjà porté ses fruits : « Aux Mondiaux, j’ai comme objectif de franchir deux tours cette fois; je veux viser plus haut à chaque fois et je veux me mettre déjà en situation de stress de bien performer », a affirmé le jeune Julievillois.