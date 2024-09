Varennes: un McDo revampé, ouvert 24/h et centré sur les enfants

Le restaurant McDonald’s situé au 321 boul. de la Marine à Varennes a subi une cure de jeunesse au coût de 1,5 M$ et il réouvrira officiellement ses portes le samedi 28 septembre.



Le parc à jeu a été rénové et les enfants pourront le découvrir lors d’une journée familiale avec des activités pour tous, alors que la mascotte Grosse Douceur sera sur place ainsi qu’une maquilleuse pour enfants.



L’établissement sera désormais ouvert 24h sur 24 et il offrira le déjeuner toute la journée. « Le restaurant attire les familles depuis le tout début. Nous avons investi spécifiquement dans le parc à jeu pour qu’elles puissent venir s’amuser au restaurant, comme dans le bon vieux temps. Pour nous, la réouverture était l’occasion rêvée d’organiser une journée familiale pour célébrer tous ensemble », a déclaré par voie de communiqué la franchisée et entrepreneure locale, Audrey Bernard.