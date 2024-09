Une étude sur le vandalisme, l’accessibilité et plus encore à Sainte-Julie

Il y a eu dernièrement des méfaits au parc Joseph-Véronneau qui a été nouvellement aménagé. La Ville a invité les témoins à communiquer avec le service de police, mais elle a aussi convié les gens qui sont préoccupés par ce sujet à en discuter le 2 octobre dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville.



Le 11 septembre, il y a eu des actes de vandalisme dans la toilette publique du parc alors que des malfaiteurs ont brisé le thermostat et le lavabo, en plus de boucher les drains, ce qui a eu pour effet d’inonder la toilette et de causer sa fermeture pour une durée indéterminée.



Ce méfait a amené de nombreux commentaires sur la page Facebook de la Ville et plusieurs étaient d’accord avec la proposition d’un citoyen, Thierry Maisonneuve-Rocheleau : « Je pense sincèrement que quelques caméras de surveillance dans ces lieux publics enrayeraient presque tous ces problèmes. Combien ça coûte quelques caméras aujourd’hui? Sûrement moins cher qu’à chaque fois qu’il faut réparer et intervenir. »



Dans ses réponses, la Ville a invité ses citoyens à venir en discuter le 2 octobre, de 19 h à 20 h 30, dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville. Rappelons à ce sujet que Sainte-Julie, en collaboration avec l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), entame une étude au sujet de la cohabitation des différents groupes de la population dans les espaces publics.



Dans un premier temps, il y aura un groupe de discussion pour les personnes âgées de 14 ans et plus. Lors de cette rencontre, les participants seront sondés sur divers sujets comme l’utilisation des espaces publics, l’accessibilité et l’inclusivité de ceux-ci, le sentiment de sécurité et plus encore. Une carte-cadeau de 100$ et deux de 50$ seront tirées parmi les participants. Les personnes intéressées doivent mentionner leur intérêt au https://forms.office.com/r/yRChw4YTtN.