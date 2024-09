Varennes: des « radar vivants » pour frapper l’imaginaire

Il y avait beaucoup de rires et de sourires le 25 septembre aux abords de l’école primaire J.-P.-Labarre à Varennes alors que se tenait une activité de sensibilisation pour rappeler aux automobilistes l’importance de ralentir et de respecter les limites de vitesse en zone scolaire. Ultimement, une telle opération a pour but d’aider à ce que ces mêmes sourires se poursuivent tout au long de l’année scolaire.



La campagne de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent a cherché à frapper l’imaginaire des conducteurs en utilisant des « radars vivants », c’est-à-dire un sac à dos porté par un enfant qui affiche la vitesse d’une automobile à proximité. Cette vitesse est captée par un cinémomètre, aussi tenu par un enfant, et transmise au sac à dos, tel un panneau d’affichage statique.



Le sergent Jean-Luc Tremblay, porte-parole de la Régie, a rappelé que l’objectif n’est pas de remettre des contraventions, mais bien d’inciter les conducteurs à ralentir. « On a délibérément choisi des écoles qui sont sur des routes provinciales achalandées, parce qu’ici ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui passent ici tous les matins et qui n’ont pas nécessairement des enfants. »



« On pense que c’est pertinent de les sensibiliser. Ça fait aussi une sensibilisation différente parce que de voir un enfant porter un sac à dos qui vient nous dire à quelle vitesse on roule, bien ça a un impact qui est différent, ça vient frapper un peu l’imaginaire », a-t-il fait valoir.



Toujours aussi populaire, la mascotte de la ville de Varennes, Bourrasque, était de la partie et le fait de voir cette grosse boule bleue aux abords d’une école a bien sûr amené les conducteurs à ralentir par curiosité, mais la mascotte ne sera pas toujours là, alors que les enfants, oui…