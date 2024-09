Selon un sondage: 85 % des Bouchervillois satisfaits du maire

Selon un sondage Léger, 85 % des répondants sont satisfaits du travail effectué par le maire de Boucherville et son équipe. À 13 mois des élections municipales, et fort de ce sondage, Jean Martel a confirmé à La Relève qu’il solliciterait un 5e mandat en novembre 2025.

Le sondage commandé par Paul Biron, agent officiel du parti Équipe Jean Martel, Option citoyens citoyennes, a été réalisé du 7 au 15 juin dernier auprès de 291 répondants, soit 156 sur le web et l’application mobile Léo, et 135 par téléphone.

À la question «Êtes-vous généralement satisfait ou insatisfait du travail effectué par Jean Martel et son équipe à Boucherville ? », 54 % des répondants se sont déclarés plutôt satisfaits, contre 8 % qui se sont dits plutôt insatisfaits. 31 % des répondants se sont déclarés très satisfaits contre 1% qui ont indiqué être très insatisfaits, pour un taux global de satisfaction de 85 %, si l’on inclut les répondants plutôt satisfaits.

«Je suis très heureux des résultats, même si je dois avouer que j’avais une certaine crainte car il a été réalisé après avoir instauré la collecte des ordures et des matières recyclables aux deux semaines, et aussi en raison de la construction de la nouvelle école primaire dont certains résidents étaient en défaveurs du site», a commenté à La Relève le maire.

M. Martel a par ailleurs indiqué qu’en comparaison, à cette même question, le maire Bruno Marchand et les mairesses Valérie Plante et Catherine Fournier avaient respectivement obtenu des taux de satisfaction de 47 %, 48 % et 65 %, à la suite de sondages effectués l’an dernier par la firme Léger.

« C’est le fruit d’un travail d’équipe, axé sur le partage d’une vision rassembleuse qui priorise la qualité de vie et la participation citoyenne», a-t-il de plus soutenu.

Par ailleurs, selon le sondage, le taux de notoriété du maire Martel et de son équipe est de 93 %, ce qui est très élevé selon Léger. Sur la base de ceux qui connaissent M. Martel et ses conseillers municipaux, 89 % se disent très satisfaits ou plutôt satisfaits du travail effectué.

La marge d’erreur est de 5,66 % 19 fois sur 20.

15 ans

Le sondage sera dévoilé ce soir le 26 septembre dernier lors de l’assemblée générale du parti qui se tiendra devant quelque 170 membres réunis au Centre communautaire Saint-Louis, à Boucherville.

Le parti profitera de cet événement pour souligner son 15e anniversaire et ses 15 coups de cœur dans ce qui a été réalisé au cours de ces années.

À ce chapitre, on note, entre autres, un rythme de développement urbain moins rapide «afin que Boucherville demeure une ville à échelle humaine; l’acquisition de plus de 150 hectares en 15 ans pour des fins de conservation et de parcs; l’acquisition du terrain de la Saulaie et de la terre agricole/jardin collectif. Boucherville/Varennes; une taxation limitée qui a permis des gels de taxes et la baisse de la dette; la réalisation du complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier et du café centre d’art; le développement du réseau de pistes cyclables; l’ajout de deux patinoires au Centre des glaces Jules-Chabot.