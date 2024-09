Un ciel, un monde à Varennes: un événement pour l’environnement et la paix

Au parc de la Commune à Varennes, les 5 et 6 octobre, le ciel se remplira de cerfs-volants afin de promouvoir la paix dans le monde et la protection de l’environnement, dans le cadre de l’événement mondial Un ciel, un monde.



« Partout dans le monde, des milliers de gens poseront un geste de solidarité universelle en participant aux vols de cerfs-volants », a expliqué l’organisateur, Michel Gagnon, qui est propriétaire de la boutique de cerfs-volants Coriolis. Il a rappelé que l’événement Un ciel, un monde (One Sky, One World) est né en 1985 des tentatives d’accord sur le désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie.



« Mettons de l’espoir dans nos cœurs avec des envolées de couleurs », a-t-il déclaré en soulignant que de faire voler un cerf-volant devient un geste significatif suggérant son espoir de vivre dans un environnement meilleur. L’entrée est gratuite et des cerfs-volants seront disponibles pour ceux qui n’en ont pas. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps.



Le samedi 5 octobre, les activités se dérouleront de 10 h à 16 h, alors que l’école de pilotage Coriolis offrira des initiations au vol de cerfs-volants monofil, acrobatique et de traction, tandis que de 18 h à 21 h, il y aura des envolées de nuit.



Des activités sont aussi prévues le dimanche, de 10 h à 16 h. De 11 h à midi, il y aura vol commémoratif en mémoire de ceux qui nous ont quittés et des valeurs qui ont été transmises. À 13 h, les élus prendront la parole, suivi d’un ballet aérien et du vol de l’arche du CPE Matin Soleil de Varennes. Les gens pourront aussi signer le cerf-volant pétition pour les droits de la personne d’Amnistie internationale.