Baisse de la limite de vitesse sur une portion de la 132 à Varennes

Le pouvoir d’attraction du secteur industriel à Varennes a renforcé le dynamisme économique de la ville, mais elle a provoqué des enjeux de sécurité liés à la circulation dans certains secteurs. C’est donc avec soulagement que le conseil municipal a accueilli la décision de Québec de réduire la limite de vitesse sur une partie de la 132.



En avril 2018 et en novembre 2023, les élus ont fait parvenir deux résolutions au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMQ) en faisant valoir que de nombreux véhicules circulent au-delà de la limite permise. Le Comité mixte municipal-industriel de Varennes avait même demandé à la Ville que ce dossier soit traité de façon prioritaire et la Municipalité avait acheminé une correspondance à ce sujet au ministère en juin.



À la suite de ces démarches, le MTMQ a décidé de procéder à la réduction de la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur le tronçon de la route 132 dans le secteur industriel, et à 80 km/h en direction de Verchères.