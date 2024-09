Programme de verdissement: Boucherville déposera une demande d’aide financière

Les élus bouchervillois ont autorisé le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme OASIS pour la réalisation de projets de verdissement dans une optique d’adaptation aux changements climatiques.

La Direction de l’environnement et de la transition écologique (DETE) de Boucherville souhaite identifier les zones les plus sensibles du territoire bouchervillois dans lesquelles des actions de verdissement seraient bénéfiques afin de mieux adapter les milieux aux impacts des changements climatiques, plus spécifiquement les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles.

Les plus importants ilots de chaleur associés aux surfaces minéralisées se trouvent dans les aires dominées par les industries, les commerces et les institutions.

Le projet pourrait être réalisé sur 24 mois, en 2025 et 2026. Il est évalué à 235 000 $, et le financement peut couvrir jusqu’à 80%.

D’autres demandes d’aide financière pourront ensuite être déposées pour les plantations.