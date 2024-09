Pluie record à Sainte-Julie: un rapport d’experts très attendu

De nombreuses questions ont été posées en lien avec la récente pluie record lors de l’assemblée publique du 10 septembre à Sainte-Julie. Le rapport d’experts de la firme Genexco est en cours de préparation et devrait être présenté d’ici quelques semaines à une date encore à être précisée et les conclusions sont attendues avec intérêt, tant du côté des citoyens affectés que par la Ville.



« Est-ce qu’ils vont être en mesure d’évaluer si les canalisations sont à la bonne hauteur et de la bonne grosseur, et aussi le niveau de la nappe phréatique? », a questionné pour sa part Johanne Brissette, de la rue Ringuet dans le secteur Du Moulin qui a été particulièrement affecté et ce, deux années d’affilée.



« Est-ce qu’ils vont être capable de déterminer où s’écoule l’eau de notre secteur? Si ça s’écoule, comme on a entendu et je ne sais pas si c’est vrai, vers le parc de la Coulée? C’est très loin de notre secteur, le parc la Coulée. » Elle a ajouté qu’elle a des voisins qui ont eu une inspection et on leur aurait dit qu’ils sont conformes, « mais ils ont été inondés pareils », a-t-elle ajouté. Cette affirmation a fait réagir du côté de la Ville, car la directrice générale, Mélanie Brisson, a mentionné que les informations qu’elle a reçu jusqu’à présent parlent plutôt de cas de non-conformité.



En ce qui concerne le rapport à être présenté à la population, le maire a précisé : « On a demandé explicitement à Genexco, premièrement, qu’est-ce qui s’est passé au début du mois d’août. Deuxièmement, qu’est-ce qui se passerait s’il pleuvait plus que ça? », en précisant que la firme va effectuer des simulations afin de répondre à ces questions.



« On a eu 156 mm d’eau, mais si jamais l’année prochaine c’est 200 mm, on ne le sait pas. On est rendu qu’on a des queues d’ouragans, alors qu’on n’avait pas ça autrefois. S’il fallait avoir le milieu de l’ouragan, je ne sais pas qu’est-ce que ça donnerait, alors c’est ça qu’on veut voir aussi. Est-ce que notre réseau peut le prendre? Donc on essaie d’avoir une soirée la plus informative possible pour vraiment vous donner le plus de réponses à toutes ces questions-là », a conclu le maire.