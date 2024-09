Nouveau contrat de travail de cinq ans pour les cols blancs à Varennes

Une nouvelle convention collective pour le personnel syndiqué du groupe bureau a été signée le 23 juillet à la Maison Saint-Louis à Varennes et prévoit des hausses salariales totales de 16,25 % sur cinq ans.



Réunis en assemblée syndicale le 20 juin, les 71 employés cols blancs de la Ville de Varennes ont entériné à 97,22 % l’entente de principe intervenue entre les parties le 29 mai. La nouvelle entente prévoit entre autres des hausses salariales totales de 16,25 %, une bonification du régime de vacances, des congés maladie et des fériés, une augmentation de la contribution de l’employeur au REER collectif, l’instauration d’une prime de nuit et une amélioration des heures supplémentaires.



« Cette entente est le résultat d’une très bonne collaboration entre le syndicat et l’administration municipale. Nous sommes fiers des gains réalisés pour nos membres et de la reconnaissance de leur travail et de leur engagement envers la communauté », a déclaré par voie de communiqué Michel Dumont, président du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 1965.



« Le respect mutuel et l’ouverture au dialogue ont permis d’aboutir à une convention bénéfique à la fois pour les employés et pour les Varennois. Cette entente renforce notre engagement à offrir un environnement de travail favorable tout en répondant aux besoins des citoyens », a mentionné le maire Martin Damphousse.



La convention collective était échue depuis le 1er janvier 2023.