Plus de 100 participants pour la Marche myélome multiple Sainte-Julie

« Notre troisième marche a une fois de plus été un succès. Nous étions 102 marcheurs et nous avons ramassé, jusqu’à présent, plus de 17 500$ », a affirmé l’un des organisateurs de l’événement, Danny Wade.



Il a ajouté que, parmi les participants, on comptait notamment le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, ainsi que trois conseillers municipaux, les députés Stéphane Bergeron et Suzanne Roy, ainsi que le vice-président de l’Association des pompiers de l’agglomération de la Ville de Longueuil, Alexandre McDuff.



Il a également rappelé que le myélome multiple est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue et pourtant cette maladie demeure relativement méconnue, même si le nombre de Canadiens qui en sont atteints est en constante augmentation.



Danny Wade a de plus invité les gens à prendre part à la marche l’an prochain à Sainte-Julie en soulignant que les fonds recueillis lors de cette marche de 5 km serviront à financer la recherche afin d’aider à améliorer la durée et la qualité de vie des personnes atteintes d’un myélome, dans l’espoir de guérir un jour cette maladie incurable.



Pour plus d’information sur l’événement ou en savoir plus sur ce cancer, consulter le site : www.myelome.ca.