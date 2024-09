Les Voltigeurs de Varennes 9UA: champions provinciaux!

Les Championnats provinciaux de Baseball Québec se tenaient à Varennes du 13 au 15 septembre et l’équipe des Voltigeurs de Varennes 9UA a remporté la médaille d’or lors de cette compétition d’envergure. « Ce titre de meilleure équipe du Québec de sa catégorie vient clore une saison inoubliable pour cette équipe de rêve, qui a aussi été finaliste aux Championnats régionaux et remporté le tournoi 9UA de Saint-Constant en juillet dernier. Bravo à ces 11 joueurs, à l’équipe d’entraîneurs ainsi qu’aux organisateurs et bénévoles de Baseball Varennes, qui ont fait de cet événement un franc succès », a déclaré avec enthousiasme l’entraineuse Isabelle Rousseau, au nom des autres entraîneurs, Dave Perron, Jean-François Duphily, Jocelyn Jacques et Jonathan Stasiowski. Elle s’est dit très fière des joueurs qui ont tout donné lors de cet événement, soit Emeryk Provost, Félix Jacques, Jacob Rheault, Jonathan Perron, Maxence Guimond, Laurent Bouchard, Lenox Stasiowski, Mani Laitres, Mickaël Samson, Noah Duphily et Samuel De Blois.