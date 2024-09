Un forum à Varennes sur les défis environnementaux du fleuve

Plus de 200 participants sont attendus à Varennes le 21 novembre dans le cadre d’un forum où ils pourront discuter des différents défis environnementaux reliés au fleuve Saint-Laurent, ainsi que des solutions nécessaires pour les relever.



L’événement sous le thème La synergie au service du Saint-Laurent est organisé par la Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent Grand Montréal (TCR HSLGM). Les participants pourront alors découvrir plusieurs actions environnementales qui ont été réalisées dans le fleuve ces dernières années, alors que plusieurs conférences sont prévues, notamment de la part de chercheurs qui s’intéressent à la pérennité du Saint-Laurent.



À l’occasion de ce forum, il y aura des représentants d’organismes, de municipalités, d’entreprises et d’institutions, ainsi que des citoyens et des étudiants qui pourront discuter des différents défis environnementaux du fleuve, de même que des idées et des solutions pour les relever.



« Les enjeux environnementaux du fleuve sont nombreux. Nous sommes convaincus que la synergie entre tous les acteurs de l’eau peut contribuer à améliorer la santé du fleuve Saint-Laurent. En combinant tous nos efforts, ceux des communautés locales, des municipalités, des organisations environnementales, des universités, des institutions et des entreprises, nous pouvons créer un impact positif et durable », a expliqué Gino Moretti, maire de Repentigny et co-présidents du Conseil stratégique de la TCR HSLGM.