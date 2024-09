Plus de 200 personnes au lancement officiel du Club de pickleball de Varennes

Plus de 200 personnes, membres et amis se sont déplacés au Polydôme le 5 septembre afin de souligner le lancement officiel du Club de pickleball de Varennes, qui compte déjà plus de 325 membres actifs depuis son ouverture en juin.



L’animation de l’événement a été assurée par l’animateur sportif varennois, Alain Crête, qui a également pris part à un match amical aux côtés du comédien de Varennes, Pierre-François Legendre.



Lors de cette soirée, les amateurs de ce sport de plus en plus en vogue ont pu assister à une démonstration d’Ernesto Fajardo, qui a remporté cinq championnats nationaux au cours des trois dernières années. En plus de faire montre de ses talents, M. Fajardo a prodigué des conseils auprès de plusieurs membres du Club. Il a également participé à un match avec le maire Martin Damphousse, un passionné de ce sport qui a annoncé en avril que Varennes allait devenir le « futur paradis du pickleball ».



« À la fin de la soirée, nous avons remis un chèque au montant de 1 500$ à la Fondation Véro & Louis, représentée par Christophe Robert, responsable du développement philanthropique », a déclaré le président du Club de pickleball de Varennes, Alain Arel, tout en remerciant les membres, bénévoles et commanditaires au terme d’une journée qui a donné à ce sport un élan supplémentaire.