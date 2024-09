Hausse des cas de COVID : masque obligatoire dans des installations de santé

Le port du masque redevient obligatoire pour tous dans plusieurs installations du CISSS de la Montérégie-Centre dès ce 11 septembre, et ce, en raison de la hausse du nombre de cas de COVID-19.



Cette mesure s’applique aux hôpitaux Charles-Le Moyne et du Haut-Richelieu, aux cliniques de dépistage et de vaccination, aux centres d’hémodialyse, au Centre Saint-Lambert et à l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive Sainte-Croix.



«Le port du masque sera en vigueur pendant toute la période propice à la propagation des virus respiratoires. Cette décision a été prise afin de protéger l’accessibilité aux services», indique le CISSS.



Le port du masque demeure non obligatoire, mais recommandé pour les usagers dans les CLSC, les groupes de médecins de famille, les cliniques médicales et la Maison de naissance notamment.



Le CISSS rapelle que le port du masque est une mesure utile pour limiter la propagation des infections, tout comme se laver les mains fréquemment avec de l’eau et du savon ou un gel antiseptique. «Il est conseillé de rester à la maison si vous faites de la fièvre et de porter un masque en présence de symptômes comme de la toux, de la congestion nasale et un mal de gorge», relève-t-on aussi.