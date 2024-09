Le groupe de médecine de famille universitaire en opération la semaine prochaine

Le groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) des Montérégiennes recevra ses premiers patients le 23 septembre prochain. Il s’agit de la méga clinique médicale qui a été aménagée dans les anciens locaux du cinéma de Boucherville au 20, boulevard de Mortagne, à Boucherville.

Semblable à un groupe de médecine de famille (GMF), le GMF-U est un lieu de formation et de pratique principalement pour les étudiants de médecine, mais également pour des stagiaires d’autres professions de la santé.

Le GMF-U accueillera au début de ses activités, quatre résidents en médecine de famille, deux externes, deux stagiaires infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ainsi que des stagiaires dans d’autres domaines de la santé.

D’ici la fin de l’année, il comptera 14 médecins enseignants, trois infirmières praticiennes spécialisées (IPS) enseignantes, deux infirmières cliniciennes, deux infirmières auxiliaires, une travailleuse sociale et une pharmacienne.

D’autres médecins et professionnels se joindront à l’équipe au cours des prochaines années, a spécifié la conseillère aux relations médias au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est, Caroline Doucet.

Plus de 9 000 patients

Les 6 000 patients inscrits au Centre Médical Longueuil ouvert depuis septembre 2022 au 1333, boulevard Jacques-Cartier Est, à Longueuil, seront transférés à la nouvelle installation.

Ces patients proviennent du Guichet d’accès à la première ligne (GAP), principalement de la ville de Longueuil et de Boucherville.

Aussi, 3 000 autres patients pondérés, c’est-à-dire qui requièrent de nombreux suivis pour une maladie chronique, devraient être inscrits au cours de la prochaine année.

«Les GMF-U ont une vocation d’enseignement, ce ne sont pas des « super cliniques » avec un haut débit de prise en charge. Il y aura tout de même une plus grande prise en charge dans les prochains mois et prochaines années. En formant des médecins dans la région, il y a également de forte chance qu’ils désirent s’y établir et poursuivre leur carrière », signale Mme Doucet.