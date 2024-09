École secondaire De Mortagne: pas d’autobus jaune pour plus du tiers des élèves de Boucherville

Cette année, sur les 913 élèves qui résident à Boucherville et qui sont transportés par autobus vers l’école secondaire De Mortagne, 268 doivent utiliser le transport collectif en raison d’un manque de véhicules scolaires. C’est 25 jeunes de plus que l’an dernier.

En raison d’un surplus d’élèves par rapport au nombre de véhicules scolaires disponibles dans la ville, le Centre de services scolaire des Patriotes a conclu il y a 4 ans une entente de partenariat avec le Réseau de transport de Longueuil (RTL).

Plusieurs élèves de l’école De Mortagne résidant dans différents secteurs de la ville n’ont d’autres choix que d’utiliser le service de transport en commun.

Initialement, ce sont principalement les élèves du projet pédagogique particulier (PPP) sports-études qui étaient ciblés par le transport collectif.

Depuis deux ans, les élèves du programme d’éducation intermédiaire (PEI) de 4e et 5e secondaires doivent aussi emprunter les autobus du RTL. Cette année, dans certains cas, les fratries de ces élèves ont été ajoutées.

Aucune ligne dédiée spécifiquement à eux n’a été mise en place. Ils utilisent donc les lignes régulières du RTL gratuitement, du lundi au vendredi entre 6 h 30 et 18 h, durant l’année scolaire.

Avisés sur le tard

Des parents n’ont appris que deux jours avant la rentrée scolaire que leurs enfants allaient devoir prendre un autobus du réseau de transport collectif cette année.

«Ma jeune fille qui fait son entrée en première secondaire a été stressée durant une semaine, notamment parce qu’elle n’avait jamais pris l’autobus du RTL sur le territoire de la Ville. Si nous l’avions su avant, nous aurions pu apprivoiser le trajet avec elle», explique une mère de famille qui requiert l’anonymat.

Elle reproche le manque d’information sur ce sujet et est d’avis que le CSSP n’a procédé à aucune analyse géographique avant de déterminer quels élèves ne seraient pas transportés par les autobus scolaires.

Sur ce point, le CSSP répond qu’une infolettre a été envoyée aux parents le 11 juin dernier dans laquelle il était spécifié que les élèves inscrits au programme Sports-études et au PEI 4e et 5e secondaire ainsi que les fratries pourront bénéficier du transport en commun pour se rendre et revenir de l’école. Les attestations ont été disponibles le 22 août.

Dans le cas de sa fillette, et de son frère plus âgé qui avait droit l’an dernier au transport scolaire, trois choix de trajets en transport collectif s’offrent à eux. Deux nécessitent une vingtaine de minutes de marche pour se rendre aux arrêts d’autobus, situés à 1,3 et 2 km de distance de la maison.

«Ces deux trajets sont non sécuritaires, estime la mère de famille. Alors nous avons choisi la 3e option qui représente un parcours plus sûr mais qui nécessite que mes enfants prennent deux autobus du RTL pour se rendre à l’école. Ils doivent être à l’arrêt à 6h45», indique-t-elle.

L’an dernier, son fils qui est au PEI, embarquait dans le bus jaune à 7h10.

«Pour des adolescents, 25 minutes, ça compte beaucoup», souligne la dame.

Elle fait aussi remarquer que des jeunes dans la classe de sa fille en sport-études qui habitent près de l’école ainsi que d’autres élèves inscrits au programme régulier qui résident sur la même rue qu’eux ont droit au transport scolaire car ils sont inscrits au programme régulier. Elle conclut à l’injustice.

«Si j’avais su, j’aurais peut-être choisi pour mes enfants une école privée qui au final, ne coûte pas plus cher qu’un élève inscrit en sport-études», affirme-t-elle.

«Les élèves du privé sont transportés le matin après les écoliers du primaire, soit vers 9h, ce qui cadre mieux avec l’horloge biologique des adolescents», fait-elle aussi remarquer.

«Un transport flexible»

Pour le CSSP, «le mode de transport avec le RTL a l’avantage d’offrir une grande flexibilité dans les déplacements des élèves, sur et en dehors des heures régulières de cours, ce qui répond à un besoin fréquent chez les élèves inscrits en sports-études, par exemple», précise le service des communication au CSSP.