Aider les victimes d’agression sexuelle à se reconstruire: La Traversée… vers la libération

Le mouvement #MeToo a permis de redonner espoir aux personnes victimes d’agressions sexuelles, mais parfois, elles ne savent pas vers qui se tourner pour avancer vers une libération. Leur espoir peut alors prendre forme auprès de l’organisme La Traversée, qui offre des services gratuits à ces personnes et à leurs proches à travers la Montérégie depuis maintenant 40 ans.



Le centre de soutien psychosocial et de psychothérapie situé au 10, avenue Hickson à Saint-Lambert a aidé des milliers de personnes à littéralement se reconstruire au fil de ces quatre décennies. Aujourd’hui, c’est la directrice générale, Christine Vilcocq, ainsi que son équipe, qui accompagnent sans discrimination de genre ou d’âge les victimes dans leur cheminement.



En entrevue, la directrice générale, en compagnie d’Hélène Latrille, directrice des services cliniques, a expliqué que, tout comme la société, La Traversée a bien évolué avec le temps. En 1984, les services étaient axés sur les femmes, mais ils ont par la suite élargi leur offre auprès des enfants et leurs familles. L’évolution s’est poursuivie récemment, alors que l’organisme a accueilli les hommes victimes de troubles de santé mentale consécutifs à une agression sexuelle.



« La plus jolie évolution que je vois, c’est l’intégration des services. C’est de se dire qu’aujourd’hui une personne vient ici pour recevoir des soins de santé mentale, mais qu’on va pouvoir prendre en charge absolument tous les aspects de cette trajectoire », a souligné Christine Vilcocq. Elle donne entre autres l’exemple que, depuis 2023, l’équipe coordonne et héberge le Centre de services intégrés en violence sexuelle (CIViS), ce qui améliore d’autant la prise en charge et le sentiment d’accompagnement de la personne.



« Être heureux c’est possible! »



La Traversée offre des suivis psychothérapeutiques individuels aux enfants, aux adolescents et aux adultes grâce à une équipe multidisciplinaire de psychothérapeutes qui assure les consultations en présentiel ou à distance. Des services de psychothérapie de groupe pour les enfants entre 6 et 13 ans, ainsi que des groupes de soutien psychosocial pour leurs parents, y sont aussi prodigués.



Assise à leurs côtés, Marie Karina, qui a bénéficié des services psychothérapeutiques, voulait témoigner des bienfaits de cet accompagnement. Et si elle devait parler à une personne qui, comme elle il y a plusieurs années, hésitait avant de faire appel à leurs services, elle a eu ces mots : « Je vais la regarder dans les yeux, puis je veux juste te dire qu’être heureux c’est possible, malgré tout! »



« Il y a un endroit qui existe où on va reconnaître ce que tu as vécu et qu’on va t’aider à justement « traverser » tout le travail qu’il y a à faire. Je ne vais pas chercher à minimiser le travail à faire parce qu’il y a un effort individuel. Il faut vouloir. Ce n’est pas nécessairement facile, mais c’est possible. Juste de faire naître cet espoir-là, c’est le plus convaincant des arguments. »



Pour en savoir plus sur l’organisme ou faire appel à ses services : Accompagner les Personnes Victimes de Violence Sexuelle (latraversee.qc.ca)