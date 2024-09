16e édition de la Marche myélome multiple ce dimanche à Sainte-Julie

Le myélome multiple est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue et pourtant cette maladie demeure relativement méconnue, même si le nombre de Canadiens qui en sont atteints est en constante augmentation. Afin de sensibiliser plus de personnes à cette maladie, les gens sont invités à participer à la 16e édition de la Marche myélome multiple de Sainte-Julie qui se tiendra le dimanche 15 septembre à 10 h, à l’école secondaire du Grand-Coteau.



Martine Elias, présidente-directrice générale chez Myélome Canada, a rappelé par voie de communiqué que les fonds recueillis lors de cette marche de 5 km serviront à financer la recherche afin d’aider à améliorer la durée et la qualité de vie des personnes atteintes d’un myélome, dans l’espoir de guérir un jour cette maladie incurable.



Cette année, le porte-parole de l’événement à Sainte-Julie est Christian Lacroix, de Candiac. « J’ai toujours dit que la vie est une longue marche avec ses embûches et ses bons côtés. On ne peut pas revenir en arrière. J’accepte ce qui m’arrive. Je focusse sur le positif à tous les jours, beau temps mauvais temps. Maintenant ma marche de la vie : j’ai un caillou dans ma chaussure. Le caillou est le myélome. Certains jours le caillou ne fait pas trop mal. Je ne peux pas enlever le caillou; je continue quand même », a-t-il témoigné.



Les organisateurs de l’événement, Lyzane Bissonnette et Danny Wade, ont rappelé que le rouge sera de mise à cette occasion, alors que du café, de l’eau, des jus et des collations seront offerts gratuitement sur place. Il est possible de venir accompagné de son chien, à condition qu’il soit en laisse.



L’objectif de la marche de Sainte-Julie est de 30 000$ cette année et, à l’échelle nationale, il est de 875 000$. Pour plus d’information, consulter le site : https://support.myeloma.ca/site/TR?fr_id=1717&pg=entry&s_locale=fr_CA&fbclid=IwY2xjawFRMAdleHRuA2FlbQIxMAABHZ-mkaZlEDbGrhJJbPLgtENL8oKRBFLXche2zLYjndUAN09leXU-qNnLHQ_aem_cwS-uPQVpW8hDYvaeRG0ig