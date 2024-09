Rania El Ghayour pagaie de nouveau pour le Circuit bleu Charles-Bruneau

La Longueuilloise Rania El Ghayour participe pour une troisième année au défi de kayak que représente le Circuit bleu de la Fondation Charles-Bruneau, une collecte de fonds qui soutient la recherche sur le cancer pédiatrique.

Diagnostiquée d’un lymphome hodgkinien stade 3 en avril 2017 et traitée au CHU Sainte-Justine, elle est en rémission officielle depuis août et rêve de redonner à ceux qui l’ont soutenue.

«Mon combat contre le cancer ne m’a pas abattue; il m’a au contraire – rendue plus forte que jamais», estime Rania, qui a reçu son diagnostic à l’âge de 13 ans.

Cet été, elle a été stagiaire dans le laboratoire d’hémato-oncologie du Dr. Elie Haddad et elle entend consacrer son parcours professionnel aux recherches sur les cancers pédiatriques.

L’événement réunira les 14 et 15 septembre plus de 160 participants qui pagaieront pour la cause de la recherche sur les cancers pédiatriques.

En kayak ou en planche à pagaie, ils parcourront de 8 à 50 km sur le fleuve Saint-Laurent et la Rivière-des-Prairies. L’événement se terminera le dimanche après-midi, lors de la cérémonie de clôture au Parc national des Îles-de-Boucherville.

Depuis la première édition, plus de 2,2 M$ qui ont été cumulés.

Cette 11e édition se tient dans le cadre du mois national de sensibilisation au cancer chez l’enfant. Elle constitue «un événement profondément humain qui rassemble des gens de cœur qui sont tous touchés de près ou de loin par le cancer infantile, exprime-t-on. Une belle façon de montrer leur appui à la cause de la Fondation Charles-Bruneau, qui, grâce à vos dons, donnent les meilleures chances de guérison aux 2000 enfants atteints de cancer annuellement au Québec.»

Le fondateur et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau; Pierre Bruneau, les porte-paroles Paul Doucet et Florence Breton, Émilie Fournel, athlète olympique, et Mylène Paquette, aventurière et conférencière, seront aussi sur place.