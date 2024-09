La sollicitation porte-à-porte inquiète à Varennes

Lors de l’assemblée publique du 9 septembre, une citoyenne, Caroline Charland, s’est inquiétée par rapport à la sollicitation de porte en porte dans la ville de Varennes et elle a demandé au conseil s’il était envisagé d’interdire complètement cette pratique.



« Ça prend un permis, une autorisation de la Ville, a répondu le maire Martin Damphousse. (…) Il y en a qui malheureusement se prennent pour de faux employés de Bell, d’Hydro-Québec, d’inspecteurs en isolation de toiture, puis ils trouvent tous les moyens pour pénétrer dans la maison. »



« Malheureusement c’est dans certains cas des gens qui préparent de futurs vols pour des biens qu’ils sont capables d’observer en entrant dans la maison, en remarquant aussi s’il y a un système d’alarme parce que souvent le commutateur est visible à l’entrée. (…) J’en entends de toutes les sortes à la Régie de police où je siège. Il y a plein de villes qui disent « Ça vient de commencer chez nous. Ils sont dans un secteur spécifique, puis ils se déplacent, ils ne sont pas fous, ils ne veulent pas se faire prendre, a-t-il déploré. (…) La première chose que vous devez demander, c’est de montrer le permis. S’ils n’en ont pas, merci on ferme la porte. »



Mme Charland a donné l’exemple de Saint-Liboire où des pancartes d’interdiction de sollicitation sont placées aux extrémités de la municipalité. « C’est une bonne question. Des fois, on l’autorise (la sollicitation) et c’est assurément pour de bons motifs, des motifs qui valent la peine », a ajouté le maire, en disant que c’est peut-être plus clair pour tous si la sollicitation est interdite sur le territoire, tout simplement. « C’est une bonne réflexion qu’on va se poser dans les prochaines semaines. »