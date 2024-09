Pour que se transmette le message d’espoir de Vincent

Le jeune Vincent Provencher a été emporté par un cancer en 2006 à l’âge de 9 ans seulement, mais il a eu l’occasion de marquer les esprits en peu de temps, car un jardin communautaire porte son nom à Sainte-Julie et sa sœur, Maude, espère qu’un livre destiné aux jeunes pourra bientôt être publié en son honneur.



Après la perte de Vincent, son père, en proie à une profonde émotion, a rédigé un texte pour le signet funéraire de son fils. « Je voyais dans les yeux de mon père à ce moment qu’il se passait quelque chose, a expliqué Maude. Il m’a dit : « On dirait que ce n’est pas moi qui ai écrit ça. Je n’ai pas souvenir d’avoir écrit ces mots. C’est comme si c’était le dernier message que Vincent nous a livré… » », s’est-elle remémorée en ajoutant que ce texte touchant a alors inspiré l’idée du livre.



« En fait, ça fait 18 ans que ce projet mijote en moi, a avoué Maude. Il a toujours été là. Dans les derniers mois, j’ai eu une illumination et c’est en faisant la vaisselle que j’ai eu ce flash. J’ai couru dans ma chambre pour relire le signet et je voyais vraiment la possibilité de faire un livre jeunesse. »



Ce livre aiderait à transmettre un message de réconfort et d’espoir aux jeunes lecteurs et leur famille. « C’était un frère exceptionnel, une vieille âme comme on dit. C’est écrit à la première personne et Vincent vient nous partager son secret. Il dit en fait : « C’est beau la vie. Elle vaut la peine d’être vécue et la maladie m’a permis de découvrir tout simplement ce qui est important. Et c’est important de dire Je t’aime! » Il aborde la maladie et la mort à la fin du texte, mais il dit que la mort est une partie de la vie et qu’après, il y a encore plus de vie », a mentionné sa sœur avec émotion.



Pour mener à bien ce projet, Maude a créé en 2024 une nouvelle maison d’édition, la Maison Provencher (maisonprovencher@gmail.com), et elle a mis en place une campagne de financement participatif pour ce projet sur la plateforme La Ruche https://laruchequebec.com/en/projects/un-secret-pour-toi-livre-jeunesse . Cette campagne vise à recueillir les fonds nécessaires, 5 500$, pour la création des illustrations professionnelles par Tsikimamy Onimbola de Citron et Miel, qui donneront vie au texte et à soutenir la publication du livre.



« Ce livre est bien plus qu’un projet personnel; il est un hommage à mon frère et un moyen de partager un message de bonheur, de simplicité et d’espoir. Je suis impatiente de voir ce rêve se concrétiser grâce au soutien de chacun », a conclu Maude Provencher.