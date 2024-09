Baseball: une montagne russe d’émotions pour l’équipe Québec 1

Cinq joueurs de baseball de la région ont pris part au Championnat national qui a avait lieu à Woodstock, en Ontario, du 21 au 26 août, où ils ont remporté la médaille de bronze au terme d’un match qui leur a fait vivre une montagne russe d’émotions.



Cet événement mettait en vedette douze équipes composées des meilleurs joueurs de 13 ans et moins de tout le Canada. Nos représentants ont gagné leurs trois premières parties, ce qui les a menés en quart de finale contre l’autre formation québécoise, match qu’ils ont remporté 4 à 1.



Québec 1 a donc affronté la Colombie-Britannique en demi-finale, mais ils se sont inclinés 5-7, ce qui leur permettait toutefois de prendre part à un dernier affrontement pour la médaille de bronze. Cette ultime rencontre s’est avérée une montagne russe d’émotions puisque l’équipe a mis la main sur la médaille de bronze au Championnat canadien en s’imposant 3-2 en deuxième prolongation contre l’Ontario, au terme d’un match intense de neuf manches.



On voit sur la photo les cinq jeunes du Programme Sport-Étude baseball de l’école secondaire de Mortagne, entourant l’entraîneur en chef Jeremy Huot (de Boucherville) : Olivier Parent (Sainte-Julie), Thomas Péloquin (Sainte-Julie), Olivier Bouthillier (Boucherville), Jeremy Huot (Boucherville), Louis Lessard (Boucherville) et Antoine Renaud (Boucherville).